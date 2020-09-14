Глава ЦИК увидела оживление политической системы после дня голосования
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила, что результаты единого дня голосования свидетельствуют об оживлении политической системы, сообщает корреспондент РБК.
По словам Памфиловой, в нескольких регионах избирательная кампания была более конкурентна, чем на предыдущих выборах: «Был период какой-то стагнации, небольшого интереса. Сейчас это новая какая-то волна».
Глава ЦИК также добавила, что оценивает выборную кампанию 2020 года как лучшую за время работы нынешней Центральной избирательной комиссии. «И я с удовлетворением могу сказать, что те наши усилия, которые мы затрачивали на протяжении всех этих лет с 2016 года, они не пропали зря и система перешла в нужное качество», — сказала она.
Ранее Памфилова отмечала, что выборы прошли «чисто» и «очень достойно», серьезных нарушений на них было минимальное количество. А статистику о зафиксированных нарушениях, которую публикует общественное движение «Голос», она назвала «хламом», так как, по ее словам, она содержит много непроверенной информации.