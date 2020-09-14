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Глава ЦИК увидела оживление политической системы после дня голосования

Элла Памфилова
Элла Памфилова (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила, что результаты единого дня голосования свидетельствуют об оживлении политической системы, сообщает корреспондент РБК.

По словам Памфиловой, в нескольких регионах избирательная кампания была более конкурентна, чем на предыдущих выборах: «Был период какой-то стагнации, небольшого интереса. Сейчас это новая какая-то волна».

Глава ЦИК также добавила, что оценивает выборную кампанию 2020 года как лучшую за время работы нынешней Центральной избирательной комиссии. «И я с удовлетворением могу сказать, что те наши усилия, которые мы затрачивали на протяжении всех этих лет с 2016 года, они не пропали зря и система перешла в нужное качество», — сказала она.

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Элла Памфилова

Ранее Памфилова отмечала, что выборы прошли «чисто» и «очень достойно», серьезных нарушений на них было минимальное количество. А статистику о зафиксированных нарушениях, которую публикует общественное движение «Голос», она назвала «хламом», так как, по ее словам, она содержит много непроверенной информации.

Накануне в России завершился единый день голосования на региональных и местных выборах. В этом году выборы впервые проходили в три дня. Досрочно на избирательных участках можно было проголосовать 11 и 12 сентября. Заключительный единый день голосования состоялся 13 сентября.

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Так, в 18 регионах состоялись прямые выборы губернаторов, в 11 субъектах выбрали депутатов местных парламентов, депутатов в Госдуму в четырех одномандатных округах, а также в 28 регионах выбрали депутатов региональных законодательных собраний.

Теги: Элла Памфилова, ЦИК, выборы, Единый день голосования
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