Путин пожелал удачи губернатору Пензенской области на выборах

Владимир Путин во время рабочей встречи с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поддержал планы действующего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева баллотироваться на выборах. Об этом глава государства сказал во время видеоконференции с Белозерцевым, стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

Губернатор указал, что за последние годы в его области «наметилась позитивная динамика развития» основополагающих отраслей экономики, и попросил Путина оказать ему доверие, разрешив участвовать в предстоящих выборах главы региона.

«У вас есть право, моральное право во всяком случае, предъявив результаты работы людям, которые живут в Пензенской области, претендовать на новый срок, на избрание в качестве главы Пензенской области», — отметил Путин.

Он уточнил, что Белозерцев может гордиться «солидным увеличением» сельхозпроизводства. В среднем по России оно выросло на 3,8% за два прошедших года, а в регионе Белозерцева, по словам президента, на 15,2%. Путин также положительно оценил увеличение инвестиций в основной капитал, развитие промышленности и планы построить в регионе завод кошерной продукции.