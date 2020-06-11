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Путин пожелал удачи губернатору Пензенской области на выборах

Владимир Путин во время рабочей встречи с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым
Владимир Путин во время рабочей встречи с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поддержал планы действующего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева баллотироваться на выборах. Об этом глава государства сказал во время видеоконференции с Белозерцевым, стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

Губернатор указал, что за последние годы в его области «наметилась позитивная динамика развития» основополагающих отраслей экономики, и попросил Путина оказать ему доверие, разрешив участвовать в предстоящих выборах главы региона.

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«У вас есть право, моральное право во всяком случае, предъявив результаты работы людям, которые живут в Пензенской области, претендовать на новый срок, на избрание в качестве главы Пензенской области», — отметил Путин.

Он уточнил, что Белозерцев может гордиться «солидным увеличением» сельхозпроизводства. В среднем по России оно выросло на 3,8% за два прошедших года, а в регионе Белозерцева, по словам президента, на 15,2%. Путин также положительно оценил увеличение инвестиций в основной капитал, развитие промышленности и планы построить в регионе завод кошерной продукции.

«Я желаю вам успехов и всего хорошего», — сказал президент Белозерцеву.

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Фото: pnzreg.ru

В то же время Путин попросил губернатора обратить внимание на сокращение численности населения, неразвитость автомобильных дорог, высокий износ инфраструктуры ЖКХ и тепловых сетей. Среди проблем области президент также назвал дефицитное исполнение бюджета и долговую нагрузку коммерческих кредитов.

Белозерцев занимает пост губернатора Пензенской области с 2015 года. До этого, с 2012 года, он был председателем заксобрания региона.

Теги: Владимир Путин, Иван Белозерцев, выборы, Пензенская область
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