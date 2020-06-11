Путин пожелал удачи губернатору Пензенской области на выборах
Президент России Владимир Путин поддержал планы действующего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева баллотироваться на выборах. Об этом глава государства сказал во время видеоконференции с Белозерцевым, стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.
Губернатор указал, что за последние годы в его области «наметилась позитивная динамика развития» основополагающих отраслей экономики, и попросил Путина оказать ему доверие, разрешив участвовать в предстоящих выборах главы региона.
«У вас есть право, моральное право во всяком случае, предъявив результаты работы людям, которые живут в Пензенской области, претендовать на новый срок, на избрание в качестве главы Пензенской области», — отметил Путин.
Он уточнил, что Белозерцев может гордиться «солидным увеличением» сельхозпроизводства. В среднем по России оно выросло на 3,8% за два прошедших года, а в регионе Белозерцева, по словам президента, на 15,2%. Путин также положительно оценил увеличение инвестиций в основной капитал, развитие промышленности и планы построить в регионе завод кошерной продукции.