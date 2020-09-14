Александр Богомаз победил на выборах главы Брянской области

Действующий губернатор Брянской области Александр Богомаз победил на выборах главы региона, набрав 71,7% голосов избирателей согласно данным обработки 100% протоколов УИК. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные регионального избиркома.

Богомаз выдвигался от партии «Единая Россия».

В конце мая решение Богомаза баллотироваться на новый срок поддержал президент России Владимир Путин. «Считаю, что это правильное решение было бы с вашей стороны», — отмечал президент.

Путин указывал, что Брянская область практически по всем позициям находится «в плюсе». По его словам, региональный ВВП за 2018–2019 годы превысил средний показатель по России (5,3 против 3,8 по стране). Так же выросли и некоторые показатели промышленного производства региона.