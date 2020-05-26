Брянский губернатор заручился поддержкой Путина для участия в выборах

Резюмируя работу губернатора Александра Богомаза, Путин отметил, что регион практически по всем позициям «в плюсе». Богомаз возглавил область в 2015 году, тогда за него проголосовали почти 80% избирателей

Александр Богомаз (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Решение губернатора Александра Богомаза баллотироваться на новый срок является правильным, сказал президент Владимир Путин на встрече с главой региона. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Богомаз сообщил Путину, что хотел бы принять участие в предстоящих выборах губернатора Брянской области, и спросил его согласия.

«Я не против, как я в таких случаях говорю всегда. Люди в конечном итоге, граждане, избиратели должны принять окончательное решение. Но я ничего не имею против вашего выдвижения. Наоборот, считаю, что это правильное решение было бы с вашей стороны», — сказал Путин.

Президент отметил, что внимательно посмотрел на результаты работы Богомаза. «Практически по всем основным позициям — в плюсе», — пояснил Путин. По его словам, региональный ВВП за 2018–2019 годы превысил средний показатель по России (5,3 против 3,8 по стране).

Путин отметил, что то же самое касается и промышленного производства. В Брянской области это показатель составляет 18,3% (по России, по словам президента, — 5,9%). Оборот внешней торговли в регионе вырос до 25,8% (по стране — 14%), а оборот розничной торговли — до 7,1% (по России — 4,8%). «По экономике тоже тенденции положительные», — сказал президент.