Никитин набрал больше 80% голосов на выборах главы Тамбовской области
Действующий губернатор Тамбовской области Александр Никитин набрал 85,5% голосов после обработки 90,8% протоколов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центризбиркома.
Никитин баллотировался от партии «Единая Россия».
Его соперниками были четыре кандидата: Игорь Телегин (ЛДПР), Павел Плотников («Справедливая Россия»), Андрей Жидков (КПРФ), Сергей Клишин («Казачья партия»).
Явка на выборы составила 64,11%. С аналогичных прошлых выборов в 2015 году она выросла почти на 7%.