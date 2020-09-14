Никитин набрал больше 80% голосов на выборах главы Тамбовской области

Никитин возглавляет регион с 2015 года. В начале июня президент России Владимир Путин поддержал его выдвижение на новый срок. Президент отметил положительную тенденцию социально-экономического развития Тамбовской области и указал, что по некоторым позициям она опережает средние показатели по России. «Вы имеете полное право претендовать на переизбрание», — заявил Никитину Путин.

Александр Никитин родился в Мичуринске 26 апреля 1976 года. Он является доктором экономических наук, профессором. В 2011 году он стал депутатом Тамбовской областной думы.