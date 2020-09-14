Вильфанд пообещал потепление до 24 градусов в европейской части России

В европейской части России 17 сентября ожидается потепление, этот четверг станет самым теплым днем текущей недели. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».

По его словам, 17 сентября воздух прогреется до 21 — 23 градусов, а местами и до 24.

Специалист уточнил, что после кратковременного потепления температура снова опустится. Как пояснил Вильфанд, атмосферный фронт переместится к центру европейской части России, что вызовет похолодание на 6 — 8 градусов.

«Следующие выходные не будут такими комфортными, как нынешние. Как только отмечается такая холодная погода, надо радоваться и ждать бабьего лета», — оценил глава Гидрометцентра.