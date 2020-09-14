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Вильфанд пообещал потепление до 24 градусов в европейской части России

В европейской части России 17 сентября ожидается потепление, этот четверг станет самым теплым днем текущей недели. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».

По его словам, 17 сентября воздух прогреется до 21 — 23 градусов, а местами и до 24.

Специалист уточнил, что после кратковременного потепления температура снова опустится. Как пояснил Вильфанд, атмосферный фронт переместится к центру европейской части России, что вызовет похолодание на 6 — 8 градусов.

«Следующие выходные не будут такими комфортными, как нынешние. Как только отмечается такая холодная погода, надо радоваться и ждать бабьего лета», — оценил глава Гидрометцентра.

Вильфанд оценил вероятность признания 2020 года самым теплым в истории
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Фото: Mario Tama / Getty Images

Он указал, что в целом погода на неделе будет неоднородной. В понедельник и среду возможны небольшие дожди.

Ранее Вильфанд уже говорил, что в Центральном федеральном округе ожидается «всплеск тепла», за которым последует аномальное похолодание. «В четверг высокая температура, а затем резкое понижение — температура будет около и даже ниже нормы», — сообщил руководитель Гидрометцентра. Он отметил, что после 17 сентября дневные температуры опустятся до отметки 15 градусов и ниже, а ночью будет около 5 градусов.

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Теги: погода, Гидрометцентр, Роман Вильфанд, потепление
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