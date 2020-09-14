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Политика ,  
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Губернаторы Ленобласти и Пензенской области набрали больше 80% на выборах

На выборах глав региона в Ленинградской и Пензенской области действующие губернаторы получили больше 80% голосов избирателей, согласно предварительным данным ЦИК.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко набрал 83,35%. «60% протоколов посчитано», — уточнил председатель регионального избиркома Михаил Лебединский (цитата по ТАСС). Явка на выборах, по предварительным данным, составила 48,95%.

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев получил 81,21% голосов, обработано больше половины протоколов. «Введено 599 протоколов — это 55,21% от общего количества протоколов УИК», — отметил зампред избирательной комиссии региона Алексей Климухин (цитата по «РИА Новости»). К 18:00 по мск 13 сентября явка на выборы составила 53,79%.

Впервые в России, не считая голосования по поправкам в Конституцию, выборы проходили в несколько дней. Они длились с 11 по 13 сентября, окончательные итоги Центризбирком подведет в течение 14 сентября. Прямые выборы губернаторов проходили в 18 регионах.

Ранее были обнародованы предварительные результаты по Иркутской области, Камчатскому и Пермскому краям и Еврейской автономной области. Во всех из них по количеству голосов лидировали кандидаты от власти — врио губернаторов.

Теги: Ленинградская область, выборы, Пензенская область
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