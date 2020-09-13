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Протесты в Белоруссии ,  
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В МВД Белоруссии опровергли сообщения о применении оружия в Дроздах

В городском управлении внутренних дел Мингорисполкома не подтвердили информацию очевидцев о применении сотрудниками силовых структур оружия у поселка Дрозды, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Оружие не применялось», — сказала официальный представитель Наталья Ганусевич.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев сообщал, что у оцепления рядом с поселком Дрозды, куда направились часть протестующих, раздались выстрелы в воздух. В Дроздах расположены дома чиновников из правительства и администрации президента.

В агентстве пояснили, что это произошло, после того как одна из многотысячных колонн собралась у оцепления и число протестующих стало быстро возрастать.

Акция протеста в Минске. Фоторепортаж
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Участников акции протеста в Минске стали задерживать до ее начала. По данным МВД, на 15:00 (по московскому времени) были задержаны 250 человек. В ведомстве утверждают, что общее количество участников не превышает 3 тыс. человек. «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев писал о 150 тыс. протестующих.

Акции протеста в Минске и других крупных городах Белоруссии проходят с 9 августа. Демонстранты требуют провести повторные, честные выборы президента, прекратить насилие со стороны силовиков и отпустить всех политзаключенных.

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Теги: Белоруссия, акции протеста, силовики
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