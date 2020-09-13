В МВД Белоруссии опровергли сообщения о применении оружия в Дроздах

В городском управлении внутренних дел Мингорисполкома не подтвердили информацию очевидцев о применении сотрудниками силовых структур оружия у поселка Дрозды, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Оружие не применялось», — сказала официальный представитель Наталья Ганусевич.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев сообщал, что у оцепления рядом с поселком Дрозды, куда направились часть протестующих, раздались выстрелы в воздух. В Дроздах расположены дома чиновников из правительства и администрации президента.

В агентстве пояснили, что это произошло, после того как одна из многотысячных колонн собралась у оцепления и число протестующих стало быстро возрастать.