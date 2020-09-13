Власти Краснодара назвали возможную причину пожара в жилом доме

Предварительной причиной пожара в многоквартирном доме в Краснодаре, где полностью сгорел один этаж, стало короткое замыкание. Об этом заявили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края, сообщает ТАСС.

Аналогичную причину пожара назвал и мэр города Евгений Первышов на заседании комиссии по ЧС, на который обсуждалась ликвидация последствий пожара, сообщается в Telegram-канале Первышова.

«Предварительная причина пожара — неисправность проводки», — говорится в сообщении.

В восьмиэтажном доме сгорел весь верхний этаж, полностью выгорели 54 квартиры, пишет мэр. Жильцов сгоревших квартир размещают в гостинице «Кавказ».