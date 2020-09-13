Пожарные ликвидировали открытое горение в жилом доме в Краснодаре

Пожарные ликвидировали открытое горение мансардного этажа многоквартирного дома в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону, передает ТАСС.

«В 6:00 мск [объявлена] ликвидация открытого горения», — отметили в ведомстве.

Пожар доме на улице Российская начался около 02:15 мск. Через шесть минут после вызова на место прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. К тому моменту огонь охватил площадь 800 кв. м. Позже пожар локализовали на площади 4,4 тыс. кв. м. По предварительным данным, огонь повредил порядка 90 квартир.

По информации МЧС, в результате пожара никто не пострадал.

О ликвидации открытого горения также сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС России.