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Пожарные ликвидировали открытое горение в жилом доме в Краснодаре

Пожарные ликвидировали открытое горение мансардного этажа многоквартирного дома в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону, передает ТАСС.

«В 6:00 мск [объявлена] ликвидация открытого горения», — отметили в ведомстве.

Пожар доме на улице Российская начался около 02:15 мск. Через шесть минут после вызова на место прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. К тому моменту огонь охватил площадь 800 кв. м. Позже пожар локализовали на площади 4,4 тыс. кв. м. По предварительным данным, огонь повредил порядка 90 квартир.

По информации МЧС, в результате пожара никто не пострадал.

О ликвидации открытого горения также сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС России.

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Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что из дома эвакуировали 300 человек. Начальник пресс-службы Главного управления МЧС по Краснодарскому краю Никита Гавриляк говорил, для эвакуированных жильцов подготовлен пункт временного размещения на базе школы, а также автобусы, которые должны доставить их туда.

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Как сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы Краснодара Андрея Дорошева, жителей дома разместят в пункте временного пребывания, а затем тех, кому понадобится временное жилье, поселят в гостинице «Кавказ».

Теги: пожар, Краснодар
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