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«Яндекс.Лавка» извинилась перед клиенткой за инцидент с ведром

Фото: pexels.com
Фото: pexels.com

Руководитель «Яндекс.Лавка» Илья Красильщик, комментируя сообщения о доставке одному из клиентов сервиса ведра с мочой вместе с заказом, написал в Facebook, что курьера навсегда отстранили от доставки.

По словам Красильщика, записи с камер наблюдения показывают, что сборщик положил в пакет только те продукты, которые были в заказе, при передаче курьеру пакет был в том же состоянии, что и при сборке.

«Что было дальше, мы можем только догадываться, потому что записи с камер заканчиваются территорией «Лавки», — пишет он.

Красильщик сообщил, что компания пыталась связаться с курьером, но он не вышел на связь, после этого его было решено отстранить навсегда.

«Это, конечно, полное безумие, и нам ужасно стыдно перед девушкой, которая получила это чертово ведро», — добавил Красильщик.

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Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Ранее пользователь социальной сети Twitter написала, что получила вместе с продуктами, заказанными в «Яндекс.Лавка», ведро с мочой.

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Клиентка рассказала, что с ней связался работник сервиса и сообщил, что во время сборки заказа «все было нормально». Деньги за продукты ей вернули.

В сентябре в сервисе по доставке еды Delivery Club РБК рассказали, что решили скрыть от курьеров телефоны клиентов после жалобы одной из заказчиц. Тогда одной из клиенток после доставки еды написал курьер и предложил «провести время вместе», если ее мужа нет дома.

Теги: ​«Яндекс», доставка еды
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