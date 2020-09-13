«Яндекс.Лавка» извинилась перед клиенткой за инцидент с ведром

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Руководитель «Яндекс.Лавка» Илья Красильщик, комментируя сообщения о доставке одному из клиентов сервиса ведра с мочой вместе с заказом, написал в Facebook, что курьера навсегда отстранили от доставки.

По словам Красильщика, записи с камер наблюдения показывают, что сборщик положил в пакет только те продукты, которые были в заказе, при передаче курьеру пакет был в том же состоянии, что и при сборке.

«Что было дальше, мы можем только догадываться, потому что записи с камер заканчиваются территорией «Лавки», — пишет он.

Красильщик сообщил, что компания пыталась связаться с курьером, но он не вышел на связь, после этого его было решено отстранить навсегда.

«Это, конечно, полное безумие, и нам ужасно стыдно перед девушкой, которая получила это чертово ведро», — добавил Красильщик.