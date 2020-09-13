Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе

Следующая неделя в центре европейской части России начнется с похолодания, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Холодный атмосферный фронт уже ночью принесет к берегам Москвы-реки более прохладные воздушные массы, вызовет усиление ветра и кратковременные дожди», — добавил он.

Леус отметил, что ближайшей ночью в Москве будет +8–10 градусов, а днем в понедельник - до +15–17. «Впрочем, такие значения только вернут температурный фон в рамки климатической нормы», — уточнил он.

По его словам, вторник и среда по температурному фону будут отличаться мало, разве что по ночам станет прохладнее. «Термометры в столице будут показывать +5–8 градусов. Днем же на фоне небольших дождей температура будет колебаться в пределах +15–17 градусов», — сказал он.