Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 сентября
USD ЦБ: 74,89 (-0,64) Инвестиции, 11 сен, 12:54
Курс евро на 12 сентября
EUR ЦБ: 88,68 (-0,63) Инвестиции, 11 сен, 12:54
Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное Политика, 16:23 ЦСКА опроверг предоставление сектора для фанатов «Спартака» Спорт, 16:18 Вылетевший в Москву самолет вернулся в Иркутск из-за неисправности Общество, 16:16 Bloomberg узнал мнение Путина о конфликте Лукашенко с оппозицией Политика, 16:09 Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе Общество, 16:07 Марио Фернандес пообещал играть в России только за ЦСКА Спорт, 16:03 Как сойти за своего на улицах Рио РБК Стиль и glo, 15:55 Экзитпол показал победу врио губернатора Иркутской области на выборах Политика, 15:55 Будни «Кинотавра — 2020»: филантропия и хандра Стиль, 15:55 Силовики заявили о 250 задержанных в Минске на акции протеста Политика, 15:52 Киев осудил проведение выборов в Крыму и Севастополе Политика, 15:41 В Подмосковье назвали сроки принятия решения о будущем тренера «Химок» Спорт, 15:24 Первые выборы в России во время пандемии. Главное Политика, 15:18 Гольдштейн вышел в лидеры на выборах главы Еврейской автономной области Политика, 15:16
Общество ,  
0 

Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе

Следующая неделя в центре европейской части России начнется с похолодания, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Холодный атмосферный фронт уже ночью принесет к берегам Москвы-реки более прохладные воздушные массы, вызовет усиление ветра и кратковременные дожди», — добавил он.

Леус отметил, что ближайшей ночью в Москве будет +8–10 градусов, а днем в понедельник - до +15–17. «Впрочем, такие значения только вернут температурный фон в рамки климатической нормы», — уточнил он.

По его словам, вторник и среда по температурному фону будут отличаться мало, разве что по ночам станет прохладнее. «Термометры в столице будут показывать +5–8 градусов. Днем же на фоне небольших дождей температура будет колебаться в пределах +15–17 градусов», — сказал он.

В Гидрометцентре предупредили о заморозках в ряде регионов России
Общество
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Леус добавил, что в четверг, который обещает стать самым теплым днем на этой неделе, столица окажется в теплом секторе североатлантического циклона. «Местами пройдут кратковременные дожди, будет ветрено, но температурный фон примерно на 5 градусов превысит климатическую норму. Днем в Москве до +21–23 градусов. К сожалению, такая волна тепла будет короткой, и уже в пятницу в столице похолодает. Москву ждет облачная погода с порывистым ветром. Днем температура воздуха опустится до отметок +14–16 градусов», — сообщил он.

По его словам, еще прохладнее будет в выходные. «Облачная погода, пройдут небольшие дожди, ожидается плотный северный ветер, дневные показания уже на 1–2 градуса ниже климатической нормы. В субботу и воскресенье в столице около +12–15 градусов», — заключил он.

Читайте на РБК Pro
Глава «Ашана» в России — РБК: «Бизнес-модель «Ашана» больше не работает» РБК Pro: какие квартиры будут продаваться через 5 лет Как развивается и чего ждет российский рынок интим-товаров РБК Pro: как вести себя с разными типами переговорщиков. Инструкция
Теги: новости, погода, похолодание в Москве
Материалы по теме
Синоптик спрогнозировал пасмурную погоду в Москве до конца недели
Общество
В Гидрометцентре сообщили о теплой погоде в Москве 5 сентября
Общество
Синоптик сообщил о погоде в День города в Москве
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter