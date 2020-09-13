СМИ сообщили о гибели 10 полицейских при атаках боевиков в Афганистане

По меньшей мере десять афганских полицейских погибли в результате нападений в провинциях Кундуз и Каписа в Афганистане. Об этом сообщает телеканал 1TV News со ссылкой на местные власти.

По словам губернатора провинции Кундуз Эсматуллы Муради, боевики запрещенной в России террористической группировки «Талибан» атаковали контрольно-пропускной пункт безопасности. В результате были убиты пять местных полицейских, еще четверо получили ранения. В ходе контратаки были убиты 10 боевиков, еще шестеро были ранены.

В провинции Каписа боевики совершили нападение в районе Тагаб, убив пятерых полицейских, включая главу местного уголовного розыска, и ранив еще семерых, сообщил 1TV источник в силовых структурах.

По словам Муради, в Кундузе афганские вооруженные силы убили трех боевиков движения «Талибан» (запрещена в России) и ранили еще двоих в ходе операции в районе Имам-Сахиб.