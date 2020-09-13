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СМИ сообщили о гибели 10 полицейских при атаках боевиков в Афганистане

По меньшей мере десять афганских полицейских погибли в результате нападений в провинциях Кундуз и Каписа в Афганистане. Об этом сообщает телеканал 1TV News со ссылкой на местные власти.

По словам губернатора провинции Кундуз Эсматуллы Муради, боевики запрещенной в России террористической группировки «Талибан» атаковали контрольно-пропускной пункт безопасности. В результате были убиты пять местных полицейских, еще четверо получили ранения. В ходе контратаки были убиты 10 боевиков, еще шестеро были ранены.

В провинции Каписа боевики совершили нападение в районе Тагаб, убив пятерых полицейских, включая главу местного уголовного розыска, и ранив еще семерых, сообщил 1TV источник в силовых структурах.

По словам Муради, в Кундузе афганские вооруженные силы убили трех боевиков движения «Талибан» (запрещена в России) и ранили еще двоих в ходе операции в районе Имам-Сахиб.

В Кабуле совершили покушение на вице-президента Афганистана
Политика
Фото: Jawad Jalali / EPA / ТАСС

Ранее, 12 сентября, в Катаре при посредничестве США начались первые за 20 лет мирные переговоры между правительством Афганистана и талибами. В начале переговоров делегаты признали, что обсуждение будет трудным и сложным.

Бывший премьер Афганистана, возглавляющий мирный процесс в Кабуле, Абдулла Абдулла призвал к немедленному прекращению огня, сообщив, что с конца февраля в стране были убиты 12 тыс. мирных жителей и еще 15 тыс. ранены.

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Однако глава политического офиса «Талибана» Абдул Гани Барадар оставил без ответа призыв Абдуллы и в своем вступительном слове не упомянул о перемирии.
 

Теги: Афганистан, полицейские, гибель, атака
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