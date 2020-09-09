В Кабуле совершили покушение на вице-президента Афганистана

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В Кабуле было совершенно покушение на первого вице-президента Афганистана Амруллу Салеха. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Facebook представителя вице-президента Развана Мурада.

«Враги Афганистана сегодня попытались ранить Салеха», — заявил он. Он также добавил, что вице-президент не пострадал. В беседе с агентством Мурад уточнил, что бомба взорвалась на пути кортежа Салеха, пострадали несколько его телохранителей. Сам вице-президент в видеообращении заявил, что получил ожог и травму руки.

По данным источника местного телеканала Alalam TV, взрыв произошел, когда Салех ехал на работу.

TOLO News со ссылкой на представителя МВД Тарика Ариана пишет, что в результате произошедшего погибли десять человек, 16 пострадали.