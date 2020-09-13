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Эксперт предупредила о второй волне активности клещей в России

Осенью клещи так же опасны, как весной, поэтому при прогулках на природе нужно соблюдать повышенные меры предосторожности. Об этом рассказала в интервью радио Sputnik кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории биологии арбовирусов Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН Оксана Белова.

«В европейской части России осенью будет второй пик активности лесных клещей <...> Если мы говорим о Сибири и о Дальнем Востоке, то таежный клещ осенью не выходит. Но помимо лесных клещей есть еще луговые и степные клещи, <...> с ними осенью можно встретиться на всей территории России», — сказала Белова.

Эксперт сообщила, что защититься от клещей можно при помощи вакцины от энцефалита. В таком случае человек не заболеет даже в том случае, если его укусил зараженный клещ.

В Роскачестве дали советы по защите от укусов клещей
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Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Также важна правильная одежда для похода в лес. Отправляясь на такую прогулку, футболку нужно заправлять в штаны, а штаны — в носки, чтобы клещ не смог залезть под одежду. Также следует надеть головной убор, добавила Белова.

Ранее о защите от клещей рассказала РБК ведущий научный сотрудник НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина. Она также говорила о необходимости надевать закрытую одежду. Кроме того, по ее словам, нужно каждые 10–15 минут осматривать себя и других людей на предмет наличия клещей.

Помимо этого, Шашина рекомендовала использовать репелленты на основе диэтилтолуамида, которые отпугивают до 95% клещей, а также инсектоакарицидные средства, убивающие насекомых.

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