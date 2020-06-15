В Роскачестве дали советы по защите от укусов клещей

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Роскачество дало рекомендации по защите от клещей, пик активности которых приходится на июнь. Они приводятся на сайте организации.

Специалисты Роскачества рекомендовали при прогулках по лесу или пикниках на траве надевать головной убор, закрытую одежду с длинными рукавами и воротником, резиновые сапоги или высокие ботинки. При этом на светлой одежде увидеть насекомого будет проще.

Также перед прогулкой следует обработать одежду и открытые участки кожи антиклещевыми средствами. Для прогулки лучше выбирать солнечные и сухие поляны, а перед тем, как сесть на траву, — провести по месту белой тканью, поскольку на ней будет легче увидеть клещей.

«Клещи не падают с деревьев, как многие считают. Они медленно ползут снизу вверх. Сидят на траве или на кустарнике и за полтора метра чувствуют приближение жертвы», — пояснила эпидемиолог, глава управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабура.