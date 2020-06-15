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В Роскачестве дали советы по защите от укусов клещей

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Роскачество дало рекомендации по защите от клещей, пик активности которых приходится на июнь. Они приводятся на сайте организации.

Специалисты Роскачества рекомендовали при прогулках по лесу или пикниках на траве надевать головной убор, закрытую одежду с длинными рукавами и воротником, резиновые сапоги или высокие ботинки. При этом на светлой одежде увидеть насекомого будет проще.

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Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Также перед прогулкой следует обработать одежду и открытые участки кожи антиклещевыми средствами. Для прогулки лучше выбирать солнечные и сухие поляны, а перед тем, как сесть на траву, — провести по месту белой тканью, поскольку на ней будет легче увидеть клещей.

«Клещи не падают с деревьев, как многие считают. Они медленно ползут снизу вверх. Сидят на траве или на кустарнике и за полтора метра чувствуют приближение жертвы», — пояснила эпидемиолог, глава управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабура.

Вернувшись домой с прогулки, следует осмотреть все тело, стряхнуть одежду и постирать ее при высокой температуре.

Если клещ присосался, то его лучше снять в травматологическом пункте в местной поликлинике. Непривитым людям проводится серопрофилактика — введение человеческого иммуноглобулина против клещевого энцефалита не позднее 96 часов после присасывания клещей.

Клещи могут переносить не только клещевой энцефалит, но и клещевой боррелиоз геморрагическую лихорадку, эрлихиоз и другие.

По последним данным, в 50 районах Красноярского края зафиксировали природные очаги клещевого энцефалита. С начала сезона из-за присасывания клещей за помощью к медикам обратились более 11,4 тыс. человек. В Москве в медицинские организации обратились 3,3 тыс. человек с аналогичной проблемой, в Ленинградской области — более 1,7 тыс.

Теги: Роскачество, советы, защита, укус, насекомые
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