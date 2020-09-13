В Краснодаре произошел пожар в восьмиэтажном жилом доме

В Краснодаре загорелся восьмиэтажный жилой дом, огонь охватил площадь 2,5 тыс. кв. м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

По данным ведомства, возгорание началось около 02:15 мск на мансардном этаже дома на улице Российская. Из дома эвакуировали 300 человек, информации о пострадавших нет.

В тушении огня задействованы 140 человек и около 40 единиц техники. Пожару присвоили четвертый номер сложности.

Начальник пресс-службы Главного управления МЧС по Краснодарскому краю Никита Гавриляк сообщил агентству, что для эвакуированных жильцов подготовлен пункт временного размещения на базе школы. Также выделены автобусы для перевозки туда людей.