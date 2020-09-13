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В Краснодаре произошел пожар в восьмиэтажном жилом доме

В Краснодаре загорелся восьмиэтажный жилой дом, огонь охватил площадь 2,5 тыс. кв. м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

По данным ведомства, возгорание началось около 02:15 мск на мансардном этаже дома на улице Российская. Из дома эвакуировали 300 человек, информации о пострадавших нет.

В тушении огня задействованы 140 человек и около 40 единиц техники. Пожару присвоили четвертый номер сложности.

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Начальник пресс-службы Главного управления МЧС по Краснодарскому краю Никита Гавриляк сообщил агентству, что для эвакуированных жильцов подготовлен пункт временного размещения на базе школы. Также выделены автобусы для перевозки туда людей.

Накануне пожар произошел в здании Уральского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в Екатеринбурге. Там загорелся утеплитель и деревянная обрешетка под металлической кровлей, а сильный ветер привел к быстрому распространению огня. Площадь пожара составила около 700 кв. м.

Теги: Краснодар, пожар, МЧС
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