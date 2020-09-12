В Екатеринбурге произошел пожар в здании Ростехнадзора

В здании Уральского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в Екатеринбурге произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

«Горит утеплитель и деревянная обрешетка под металлической кровлей. Сильный ветер способствует быстрому распространению огня. Предварительно площадь пожара составляет около 700 квадратных метров», — говорится в сообщении ведомства.

На месте пожара работают 57 сотрудников МЧС и 17 единиц пожарно-спасательной техники. Из здания самостоятельно эвакуировались пять человек. Пострадавших нет.

9 сентября в Ростове потушили пожар в отеле Radisson. Пожару был присвоен второй уровень сложности. Из здания было эвакуировано 60 человек. В тушении пожара участвовали 80 человек и 30 единиц техники. Как сообщили представители отеля, существенного ущерба и вреда пожар не принес.