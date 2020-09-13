Хафтар заверил посольство США о возобновлении в Ливии добычи нефти

Ливийская национальная армия (ЛНА) передала правительству США сообщения о личной приверженности своего командующего маршала Халифы Хафтара восстановлению энергетического сектора и возобновлению добычи нефти в стране. Об этом говорится в заявлении на сайте американского посольства.

«ЛНА впоследствии передавала правительству США личную приверженность генерала Хафтара разрешить полное открытие энергетического сектора не позднее 12 сентября», — отметили в дипмиссии.

В свою очередь посол США в Ливии Ричард Норланд в письме к Хафтару отметил, что Вашингтон поддерживает финансовую модель, «которая обеспечит надежную гарантию того, что доходы от добычи нефти и газа будут распределяться открыто и сохраняться на благо ливийского народа».

В январе нефтяная компания Ливии NOC объявила состояние форс-мажора в связи с невозможностью вывозить нефть из страны: экспорт из портов в центральной и восточной части страны был заблокирован армией Хафтара. Состояние форс-мажора давало NOC возможность на законных основаниях прервать действие контрактов на поставку нефти заказчикам.