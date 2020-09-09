Синоптики предупредили о заморозках в некоторых регионах России

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На территории Якутии, Магаданской области, Красноярского края, на Южном Урале, а также в Тюменской, Курганской и Омской областях температура воздуха ночью опустилась ниже нуля. Об этом РБК сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

«С учетом того, что на юг Сибири с севера проникает холодный воздух, то там сохраняется угроза ночных заморозков», — сказала Волосюк.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что заморозки прогнозируются в Поволжье, Оренбургской области, на юге Тюменской области, в Алтайском крае, Новосибирской и Кемеровской областях. Температура опустится до минус 2–3 градусов.

Ранее Вильфанд сообщил, что осенняя погода придет в центральную часть России после 8 сентября. Температура опустится на 7–8 градусов, начнутся дожди. При этом в южных регионах страны теплая погода продлится до начала октября.