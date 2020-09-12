В Подмосковье погиб человек в ДТП с квадроциклом

Один взрослый погиб и трое детей пострадали в ДТП с квадроциклом в подмосковной Шатуре. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главное управление МВД по области.

По данным ведомства, квадроцикл опрокинулся в 18:30 мск в Туголесском Боре около СНТ «Мичуринец». Трое пострадавших детей госпитализированы.

Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с ДТП, передает агентство со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства. Прокуратура проверит деятельность органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах, сообщает, что при аварии пострадали дети в возрасте 11, 12 и 13 лет. Их доставили в больницу в Орехово-Зуево.