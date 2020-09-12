В ДТП с автобусом в Ивановской области погиб водитель иномарки

Фото: пресс-служба МЧС по Ивановской обалсти

Днем 12 сентября в Ивановской области произошло смертельное ДТП с участием рейсового автобуса. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Информация об аварии поступила в экстренные службы в 10:55 по местному времени (совпадает с московским). В Кинешемском районе в полукилометре от поселка Романово столкнулись автобус ПАЗ и легковая Toyota.

По данным МЧС, легковушка выехала на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулась с автобусом, в салоне которого находилось девять человек. В результате аварии погиб водитель Toyota.

Еще четверо человек пострадали, их госпитализировали в районную больницу Кинешмы. На место происшествия было организовано реверсивное движение.