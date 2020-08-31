SpaceX впервые запустила ракету на полярную орбиту Земли из Флориды

В США компания Илона Маска SpaceX впервые запустила ракету-носитель Falcon 9 на полярную орбиту Земли с флоридского мыса Канаверал. Об этом сообщает CBS.

Ракета доставит на орбиту аргентинский спутник дистанционного зондирования.

В Twitter компании запуск ракеты назван «особенно интересным». «Это первый запуск SpaceX на полярную орбиту с мыса — это означает, что по пути в космос Falcon 9 полетит на юг вдоль восточного побережья Флориды», — уточняется в сообщении.

Спутник наблюдения Аргентины SAOCOM 1B должен находиться на полярной орбите, чтобы его радар мог наблюдать за всей планетой, когда она вращается под ним. Система SOACOM предназначена для мониторинга факторов, связанных с сельским хозяйством, например, для отслеживания влажности почвы.