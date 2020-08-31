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SpaceX впервые запустила ракету на полярную орбиту Земли из Флориды

В США компания Илона Маска SpaceX впервые запустила ракету-носитель Falcon 9 на полярную орбиту Земли с флоридского мыса Канаверал. Об этом сообщает CBS.

Ракета доставит на орбиту аргентинский спутник дистанционного зондирования.

В Twitter компании запуск ракеты назван «особенно интересным». «Это первый запуск SpaceX на полярную орбиту с мыса — это означает, что по пути в космос Falcon 9 полетит на юг вдоль восточного побережья Флориды», — уточняется в сообщении.

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Ракета-носитель Falcon 9 со спутником Anasis-II

Спутник наблюдения Аргентины SAOCOM 1B должен находиться на полярной орбите, чтобы его радар мог наблюдать за всей планетой, когда она вращается под ним. Система SOACOM предназначена для мониторинга факторов, связанных с сельским хозяйством, например, для отслеживания влажности почвы.

Изначально SpaceX планировала запустить две ракеты Falcon 9 с разницей в девять часов, что стало бы самым коротким промежутком между двумя запусками орбитального класса в США с 1966 года. Однако из-за плохой погоды один из пусков пришлось отложить.

В начале августа на Землю успешно вернулся космический корабль SpaceX Crew Dragon. Он приводнился в Мексиканском заливе. Ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал 30 мая. Этот пуск стал первым в истории пилотируемым запуском, который осуществила частная компания, и первым пилотируемым полетом в космос для США с 2011 года.

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Теги: спутник, старт, Falcon 9, США
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