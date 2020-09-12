Двое детей и трое взрослых пострадали в результате ДТП на севере Москвы

На севере Москвы произошло столкновение двух автомобилей, в результате чего пострадали пять человек. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы столицы.

«Пострадали пять человек, двое из них дети», — заявили в экстренных службах, добавив, что всех пострадавших доставили в больницу.

Источник телеканала «360» в правоохранительных органах подтвердил данную информацию, уточнив, что ДТП произошло на улице Плещеева напротив дома № 30.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК сообщили, что авария произошла около 8 утра на ул. Лескова, 25.