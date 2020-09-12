В Париже полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов

Столкновение протестующих с полицейскими во время демонстрации движения «жёлтых жилетов» в Париже, Франция (Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters)

В Париже проходит новая демонстрация «желтых жилетов», сообщает газета Le Monde. По данным полицейского департамента города, в ходе протестов были задержаны около 200 человек.

Как сообщает издание, протестующие разделились на две группы. Одни демонстранты сели на бульваре Ваграм. Другие попытались продвинуться в сторону Елисейских полей, где правоохранители запретили проводить акцию. Против них полицейские применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Всего на улицы вышли тысячи демонстрантов. Они требуют прекратить массовые увольнения, увеличить заработную плату и повысить уровень жизни.

Протестные акции также должны были пройти в Тулузе, однако местный департамент полиции запретил проведение митинга в городе по причине распространения коронавирусной инфекции.