В Париже полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
В Париже проходит новая демонстрация «желтых жилетов», сообщает газета Le Monde. По данным полицейского департамента города, в ходе протестов были задержаны около 200 человек.
Как сообщает издание, протестующие разделились на две группы. Одни демонстранты сели на бульваре Ваграм. Другие попытались продвинуться в сторону Елисейских полей, где правоохранители запретили проводить акцию. Против них полицейские применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
Всего на улицы вышли тысячи демонстрантов. Они требуют прекратить массовые увольнения, увеличить заработную плату и повысить уровень жизни.
Протестные акции также должны были пройти в Тулузе, однако местный департамент полиции запретил проведение митинга в городе по причине распространения коронавирусной инфекции.