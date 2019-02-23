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Протесты во Франции ,  
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Во Франции «желтые жилеты» заблокировали логистический центр Amazon

Участники акции «желтые жилеты» во французской Тулузе заблокировали подъезды к логистическому центру компании Amazon. Об этом сообщает телеканал «France 3».

На проезжей части протестующие разместили несколько больших покрышек, чтобы не дать грузовикам выехать со складов.

В эту субботу участники движения «желтых жилетов» проводят в Париже протестную акцию 15-ю неделю подряд.

Масштабные акции французского движения «желтых жилетов» проводятся во Франции с ноября 2018 года. Изначально они были направлены против повышения цен на топливо и введение новых налогов, но позже их акцент сместился на недовольство действующей властью. На фоне митингов во Франции власти страны ввели мораторий на повышение цен на топливо и увеличили размер минимальной заработной платы, пригрозив ужесточить наказание за несанкционированные акции.

Теги: Франция, Тулуза, акция протеста, Amazon
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