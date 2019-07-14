«Желтые жилеты» освистали Макрона на параде по случаю Дня взятия Бастилии

«Желтые жилеты» освистали президента Франции Эмманюэля Макрона, который открывал парад по случаю национального праздника — Дня взятия Бастилии, после чего у протестующих произошли стычки с сотрудниками полиции. Об этом сообщает газета Le Monde.

По данным издания, «желтые жилеты» выразили протест, когда Макрон ехал в автомобиле по Елисейским полям. Отмечается, что протестующие не надели светоотражающие жилеты. Участники акции продолжили выражать свое недовольство на улицах неподалеку от Елисейских полей и после парада.

В результате у протестующих произошли столкновения с полицией. Журналист Le Huffington Post в Twitter опубликовал видео конфликта полицейских и «желтых жилетов».

Как передает Le Monde, арестованы 152 человека. В правоохранительных органах отметили, что аресты связаны с «организацией несогласованных демонстраций», «актами насилия в отношении лиц, ответственных за общественный порядок» и «нанесением ущерба общественной собственности».