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В Подмосковье загорелись декорации «Главкино»

В Московской области начался пожар на территории кинотелевизионной компании «Главкино», загорелись декорации на открытом воздухе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

«Произошло возгорание декораций на открытом воздухе на территории «Главкино» на площади 800 кв. м.», — уточнили в МЧС. Там отметили, что пожар вспыхнул на 26-ом километре Новорижского шоссе.

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Фото: МЧС России

На сайте ГУ МЧС по области говорится, что сообщение о пожаре в строении городского округа Красногорск по указанному адресу поступило в 4:11 по мск. В 5:41 по мск пожарные ликвидировали открытое горение.

О пострадавших не сообщается.

В начале лета в Подмосковье загорелся склад в киногородке поселка Горки Ленинские. Огонь распространился на площади 600 кв. м. К моменту прибытия на место происшествия пожарных было отмечено задымление на втором этаже склада.

Теги: Московская область, пожар, кино
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