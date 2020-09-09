В Подмосковье загорелись декорации «Главкино»

В Московской области начался пожар на территории кинотелевизионной компании «Главкино», загорелись декорации на открытом воздухе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

«Произошло возгорание декораций на открытом воздухе на территории «Главкино» на площади 800 кв. м.», — уточнили в МЧС. Там отметили, что пожар вспыхнул на 26-ом километре Новорижского шоссе.

На сайте ГУ МЧС по области говорится, что сообщение о пожаре в строении городского округа Красногорск по указанному адресу поступило в 4:11 по мск. В 5:41 по мск пожарные ликвидировали открытое горение.

О пострадавших не сообщается.