В «Талибане» раскрыли источники поставок оружия

Запрещенная в России террористическая группировка «Талибан» закупает оружие у администрации Кабула, у афганской армии. Об этом заявил представитель группировки Сухейль Шахин «РИА Новости».

«Как-то появились сообщения, что у них пропали или были украдены сотни тысяч единиц оружия. Так это оружие купили у них мы», — отметил Шахин.

Он добавил, что часть оружия талибы захватывают во время боев, и добавил, что группировка располагает большим количеством боеприпасов.

Представитель также уточнил, какую связь «Талибан» поддерживает с другими странами. По его словам, с Россией у движения только политический контакт, а с США установлен военный канал связи, по которому стороны уведомляют друг друга о нарушениях.