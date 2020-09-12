В Казани обрушилась стена заброшенного здания

Фото: МЧС России

В Казани на улице Клары Цеткин на проезжую часть обрушилась стена заброшенного здания, пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану.

«Для ликвидации происшествия привлекалось от РСЧС 31 человек и 8 единиц техники, в том числе от МЧС России 11 человек и 3 единицы техники», — сказано в сообщении.

В настоящий момент устанавливается причина происшествия.

5 сентября в Самаре обрушился фасад многоквартирного жилого здания. Погибших и пострадавших нет. Дом являлся аварийным и принадлежал к памятникам архитектуры регионального значения.