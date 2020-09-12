Общество , 12 сен, 13:03
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В Казани обрушилась стена заброшенного здания
В Казани на улице Клары Цеткин на проезжую часть обрушилась стена заброшенного здания, пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану.
«Для ликвидации происшествия привлекалось от РСЧС 31 человек и 8 единиц техники, в том числе от МЧС России 11 человек и 3 единицы техники», — сказано в сообщении.
В настоящий момент устанавливается причина происшествия.
5 сентября в Самаре обрушился фасад многоквартирного жилого здания. Погибших и пострадавших нет. Дом являлся аварийным и принадлежал к памятникам архитектуры регионального значения.