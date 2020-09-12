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В Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 1143 человека

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

За последние сутки в Москве от COVID-19 излечились 1143 пациента. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания со ссылкой на заместителя мэра столицы Анастасию Ракову.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1143 пациента», — заявила Ракова.

Общее число вылечившихся москвичей к утру 12 сентября составило 228 673.

В Москве за сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом
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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Днем ранее власти сообщали о выздоровлении 1256 жителей столицы. Вечером 11 сентября в оперативном штабе заявили о смерти 12 пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция. С начала эпидемии в Москве было зарегистрировано 4968 летальных исходов от COVID-19.

Ранее в сентябре Ракова сообщила, что сделала прививку от коронавируса. После вакцинации у нее поднялась температура до 37,2 и немного болела спина. Эти симптомы продолжались примерно полдня.

Теги: коронавирус, Москва, лечение
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