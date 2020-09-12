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В России провели более 40 млн тестов на коронавирус

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В России провели более 40 млн тестов на коронавирус. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

За последние сутки выявлено 5488 заболевших. Всего в России COVID-19 заболели более 1,057 млн человек. За сутки от коронавируса в стране умерли 119 человек. Всего за время пандемии — 18 484.

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Ранее Минздрав сообщил об отправке первой партии вакцины от COVID-19 в регионы. В рамках пилотной программы будут отработаны логистические цепочки, распределение и организация вакцинации от COVID-19 граждан, входящих в группу повышенного риска. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, партии вакцины отгружены во все регионы и будут доставлены к понедельнику.

Теги: коронавирус, Россия, тесты
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