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В России провели более 40 млн тестов на коронавирус. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

За последние сутки выявлено 5488 заболевших. Всего в России COVID-19 заболели более 1,057 млн человек. За сутки от коронавируса в стране умерли 119 человек. Всего за время пандемии — 18 484.

Ранее Минздрав сообщил об отправке первой партии вакцины от COVID-19 в регионы. В рамках пилотной программы будут отработаны логистические цепочки, распределение и организация вакцинации от COVID-19 граждан, входящих в группу повышенного риска. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, партии вакцины отгружены во все регионы и будут доставлены к понедельнику.