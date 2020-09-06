Пять автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве

Пять автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по столице.

Как сообщили в ведомстве, по предварительным данным, пострадал один человек. Причина аварии устанавливается.

Ранее столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале сообщил, что ДТП произошло на Кутузовском проспекте, 48 в сторону центра. В ведомстве передавали, что речь идет об аварии с участием трех машин.

Также вечером в Ленинградской области грузовик Scania насмерть сбил мужчину, перебегавшего дорогу вне зоны пешеходного перехода. После этого грузовик опрокинулся и из него на проезжую часть вытек мазут. Трассу на этом участке перекрыли в обоих направлениях. Устранять последствия разлива мазута прибыли сотрудники МЧС.