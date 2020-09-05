Посол России в США назвал причину дисбаланса системы ядерного сдерживания

Система ядерного сдерживания перестает работать, потому что США понижают допустимый порог применения ядерного оружия. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Антон Антонов, передает «РИА Новости».

Он указал на решение Пентагона поставить на вооружение ядерные заряды малой мощности. В частности, американские баллистические ракеты Trident-II были оснащены боезарядами малой мощности W76-2, что, по словам посла, сделало их «оружием поля боя».

«Именно подобные практические шаги — а не приписываемые России намерения — оказывают существенное дестабилизирующее влияние на ядерное сдерживание», — сообщил Антонов.

По мнению дипломата, в Пентагоне обвиняют Россию в наращивании арсенала нестратегического ядерного оружия, чтобы оправдать собственные действия. Антонов отметил, что российская ядерная политика носит «сугубо оборонительный характер».