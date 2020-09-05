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Посол России в США назвал причину дисбаланса системы ядерного сдерживания

Система ядерного сдерживания перестает работать, потому что США понижают допустимый порог применения ядерного оружия. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Антон Антонов, передает «РИА Новости».

Он указал на решение Пентагона поставить на вооружение ядерные заряды малой мощности. В частности, американские баллистические ракеты Trident-II были оснащены боезарядами малой мощности W76-2, что, по словам посла, сделало их «оружием поля боя».

«Именно подобные практические шаги — а не приписываемые России намерения — оказывают существенное дестабилизирующее влияние на ядерное сдерживание», — сообщил Антонов.

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По мнению дипломата, в Пентагоне обвиняют Россию в наращивании арсенала нестратегического ядерного оружия, чтобы оправдать собственные действия. Антонов отметил, что российская ядерная политика носит «сугубо оборонительный характер».

Таким образом российский представитель прокомментировал позицию зампомощника министра обороны США Роберта Суфера. Ранее тот указывал, что Россия расширяет свой ядерный потенциал и придерживается «доктрины ограниченного первого применения», то есть использования тактических ядерных боеголовок малой мощности.

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В начале июня указ президента России Владимира Путина определил условия для применения страной ядерного оружия. Такими могут стать, в том числе поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, которые атакуют территорию России или ее союзников, или агрессия против России с помощью обычного оружия, когда под угрозу поставлено существование государства.

Теги: ядерное оружие, США, Россия
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