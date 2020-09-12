В США увидели опасность в сближении России и Китая

Сближение России и Китая может представлять угрозу национальным интересам США. Об этом пишет эксперт журнала The National Interests Дуг Бэндоу.

«Даже убежденные сторонники необузданного превосходства Америки начали нервничать из-за сотрудничества второй крупнейшей в мире экономики и второй сильнейшей в мире армии», — пишет автор.

По словам Бэндоу, Россия и Китай перешли на новый уровень сотрудничества после санкционной политики США в отношении к первой и экономической войны со второй. В результате чего глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин призвал выступить «против гегемонии и односторонности», имея в виду США.

По мнению Бэндоу, США стоит искать компромиссы в отношениях с Россией и пойти на некоторые уступки, например свернуть расширение НАТО на восток. Он отмечает, что целью внешней политики США должно быть не союзничество с Россией, а недопущение союзничества России с Китаем.