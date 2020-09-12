Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 сентября
USD ЦБ: 74,89 (-0,64) Инвестиции, 11 сен, 12:54
Курс евро на 12 сентября
EUR ЦБ: 88,68 (-0,63) Инвестиции, 11 сен, 12:54
Открытие фестиваля «Кинотавр» в Сочи. Фоторепортаж Общество, 11:25  В Москве за сутки выявили 670 новых случаев коронавируса Общество, 11:16 Экс-игрок «Спартака» Ананидзе покинул «Ротор» через месяц после перехода Спорт, 11:04 Двое детей и трое взрослых пострадали в результате ДТП на севере Москвы Общество, 11:04 В России провели более 40 млн тестов на коронавирус Общество, 11:00 В США увидели опасность в сближении России и Китая Политика, 10:57 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 12 сентября Общество, 10:50 Число смертей от коронавируса в России приблизилось к 18,5 тыс. Общество, 10:49 За сутки в России COVID-19 подтвердился почти у 5,5 тыс. человек Общество, 10:47 Посол заявил о глубоком кризисе в отношениях России и США Политика, 10:37 Почему бизнес уходит от турагентств к it-решениям для командировок РБК и Smartway, 10:35 В Хабаровске прошел десятый субботний митинг в поддержку Фургала Общество, 10:30 Много искусства и «Бульба. Пир»: куда пойти и что делать в сентябре Стиль, 10:22 Мурашко назвал сроки доставки вакцины от COVID-19 во все регионы Общество, 10:11
Политика ,  
0 

В США увидели опасность в сближении России и Китая

Сближение России и Китая может представлять угрозу национальным интересам США. Об этом пишет эксперт журнала The National Interests Дуг Бэндоу.

«Даже убежденные сторонники необузданного превосходства Америки начали нервничать из-за сотрудничества второй крупнейшей в мире экономики и второй сильнейшей в мире армии», — пишет автор.

По словам Бэндоу, Россия и Китай перешли на новый уровень сотрудничества после санкционной политики США в отношении к первой и экономической войны со второй. В результате чего глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин призвал выступить «против гегемонии и односторонности», имея в виду США.

По мнению Бэндоу, США стоит искать компромиссы в отношениях с Россией и пойти на некоторые уступки, например свернуть расширение НАТО на восток. Он отмечает, что целью внешней политики США должно быть не союзничество с Россией, а недопущение союзничества России с Китаем.

Китай и Россия будут развивать военное сотрудничество
Политика

В поздравлении Си Цзиньпина в честь окончания Второй мировой войны президент России Владимир Путин выразил готовность прилагать все усилия для предотвращения войн и конфликтов в мире.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил о глубоком кризисе в отношениях двух стран. По его мнению, в ближайшее время вряд ли стоит ждать каких-то прорывов в двухсторонних отношениях.

Читайте на РБК Pro
Глава «Ашана» в России — РБК: «Бизнес-модель «Ашана» больше не работает» РБК Pro: какие квартиры будут продаваться через 5 лет Как развивается и чего ждет российский рынок интим-товаров РБК Pro: как вести себя с разными типами переговорщиков. Инструкция
Теги: Россия, США, Китай
Материалы по теме
Помпео назвал Китай самой опасной страной в мире
Политика
Посол заявил о глубоком кризисе в отношениях России и США
Политика
Китай и Россия будут развивать военное сотрудничество
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter