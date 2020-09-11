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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за сутки от COVID-19 вылечились еще 1256 человек

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В столице за прошедшие сутки выздоровели 1256 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирусную инфекцию. Об этом сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает оперштаб по борьбе с коронавирусом в Москве.

По словам Раковой, всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 227 530.

Накануне оперштаб передавал, что за последние сутки в Москве скончались девять человек с коронавирусом и пневмонией. Таким образом, общее число жертв COVID-19 в столице выросло с 4947 до 4956.

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С 23 июля суточное число летальных исходов от коронавируса в Москве колеблется в диапазоне от девяти до 14.

Ранее сообщалось, что с 9 сентября в Москве началась вакцинация от коронавирусной инфекции. Бесплатная вакцинация проводится в рамках третьего этапа клинических испытаний российского препарата «Спутник V». Получить прививку от коронавируса может любой совершеннолетний гражданин России с московским полисом ОМС, не болевший ОРВИ в течение двух недель до начала исследований.

Вводить вакцину будут в два этапа. Второй компонент добровольцы получат через 21 день после первого. После прививки состояние пациентов будут отслеживать дистанционно.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, Москва, COVID-19
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