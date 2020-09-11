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СМИ сообщили об отражении Сирией ракетного удара Израиля

Военные Сирии отразили ракетный удар со стороны Израиля. Об этом сообщают агентство SANA и телеканал Alikhbaria Syria.

По данным агентства, удар был нанесен по окрестностям города Алеппо. Сирийские системы противовоздушной обороны сбили несколько ракет.

СМИ сообщили о ракетной атаке на военную базу Сирии
Общество
Фото: Juma Mohammad / Global Look Press

В начале сентября агентство сообщало, что в результате израильской атаки позиций сирийской армии к югу от Дамаска погибли двое военнослужащих и семеро получили ранения. Силы ПВО отразили удар.

Теги: Сирия, Израиль, ракетный удар
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