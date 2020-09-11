Вызов пожарных к посольству России в Берлине оказался ложным

Фото: Christoph Soeder / Global Look Press

Представитель российской дипмиссии назвал «ложной тревогой» приезд пожарных к зданию посольства в Берлине, сообщает «РИА Новости». Об этом представитель посольства сообщил очевидцам, когда вышел для переговоров с пожарными.

Ранее агентство сообщило, что около здания российского посольства стоят шесть пожарных машин. По информации издания, прохожие позвонили в полицию, так как увидели дым на крыше здания.

В начале июня полиция дважды эвакуировала посольство России в Аргентине. Тогда 1 и 4 июля дипмиссии поступило сообщение о заложенном в здании взрывном устройстве. По итогам проверок информация не подтвердилась.