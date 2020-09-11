Соавтор закона о суверенном интернете ушла из Минкомсвязи

Людмила Бокова (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увольнении Людмилы Боковой по собственному желанию с должности статс-секретаря — заместителя главы Минкомсвязи. Распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

В разговоре с РБК Бокова заявила, что перешла на должность руководителя Федерального института цифровой трансформации образования, который создает Минпросвещения. По ее словам, там она в первую очередь планирует сосредоточиться на реализации национального проекта «Образование».

В Минкомсвязи она работала с января 2020 года.

С 2012 по 2017 год Людмила Бокова представляла в Совете Федерации Законодательное собрание Саратовской области. Она стала одним из авторов закона о признании физических лиц иностранными агентами, который был подписан Владимиром Путиным в начале декабря 2019 года, а также соавтором закона о суверенном интернете, который вступил в силу в ноябре прошлого года.