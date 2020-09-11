На Украине за сутки зарегистрировали рекордное число заболевших COVID-19

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В Минздраве Украины заявили о рекордном суточном приросте заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в Facebook ведомства.

Так, за прошедшие сутки на территории Украины было зарегистрировано 3144 случая заражения COVID-19. Ранее, по данным СНБО, это число не поднималось выше 3 тыс. 5 сентября было зафиксировано 2 836 новых заражений, что было максимумом.

Всего, по данным Минздрава, с начала пандемии в стране было подтверждено 148 756 случаев заражения. Наибольшее количество заболевших было выявлено во Львовской области — 16 626, следом с показателем 16 523 идет Киев. Замыкает тройку лидеров Харьковская область — 12 112 случая заражений.

Также с начала пандемии на Украине скончались 3076 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели 67 005 пациентов,.