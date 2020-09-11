Диетолог назвал идеальный осенний продукт

Доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург посоветовал тем, кто хочет похудеть, осенью и в начале зимы есть тыкву. Об этом он сказал радио Sputnik.

Этот плод одновременно и вкусный, и низкокалорийный, отметил он. «Обычно все вкусное еще и обладает повышенной калорийностью, содержанием сахаров, жиров, а тыква — приятное исключение», — сказал Гинзбург.

По его мнению, тыква является идеальным продуктом для современного человека.

Однако диетолог предупредил, что не следует сидеть на монодиете. Тыква, как и другие продукты растительного происхождения, пояснил Гинзбург, содержит органические кислоты, которые раздражают слизистую желудка и повышают аппетит. Кроме того, в тыкве нет животного белка. «И главный момент: как только ты эту диету прекратишь, то вес пойдет вверх», — добавил он.