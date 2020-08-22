Названы продукты для полноценного завтрака

Есть одну кашу на завтрак недостаточно, в утренний рацион должны входить также белок и клетчатка, сказала доцент кафедры диетологии и нутрициологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАПО) Елена Чигия в интервью радио Sputnik.

Каша, объяснила она, состоит почти из одних углеводов, а этого мало для полноценного завтрака. Чтобы утренняя еда была сбалансированной, можно добавить сыр, яйцо.

«Важно, чтобы была клетчатка — овощи или фрукты. Завтрак должен быть достаточно плотным, 30% от рациона, поэтому это может быть, условно, салат, яйцо, каша, бутерброд с сыром, может быть, какое-то мясное блюдо», — рассказала Чигия.

Она также порекомендовала готовить каши на молоке, чтобы зерновые лучше усваивались.