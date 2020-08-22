Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Забыть про счет
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 августа
USD ЦБ: 74,1 (+0,33) Инвестиции, 21 авг, 12:39
Курс евро на 22 августа
EUR ЦБ: 87,73 (+0,31) Инвестиции, 21 авг, 12:39
Самолет с Навальным вылетел из Омска в Германию Политика, 05:10 Спасатели завершили разбор завалов на месте взрыва в Ярославле Общество, 04:51 Названы продукты для полноценного завтрака Общество, 04:32 В Ярославле нашли тело третьего погибшего при взрыве газа Общество, 03:59 Навального доставили из омской больницы в аэропорт Политика, 03:42 Венесуэла предложила добровольцев для испытания российской вакцины Общество, 03:36 Водителей предупредили о перекрытии улиц в Москве из-за ночного забега Общество, 02:58 ГИБДД разъяснила порядок регистрации автотранспорта в МФЦ Общество, 02:47 Число погибших при взрыве газа в Ярославле возросло до двух Общество, 02:10 МЧС сообщило об уточнении судьбы 38 жильцов после взрыва газа в Ярославле Общество, 01:59 С затонувшего теплохода в Вологде эвакуировали 25 человек Общество, 01:40 Reuters узнал о планах замгоссекретаря США посетить Россию и Литву Политика, 01:25 Трамп отключил свой телефон перед переносом посольства в Иерусалим Политика, 01:10 В США бывшего «зеленого берета» обвинили в шпионаже в пользу России Политика, 00:48
Общество ,  
0 

Названы продукты для полноценного завтрака

Есть одну кашу на завтрак недостаточно, в утренний рацион должны входить также белок и клетчатка, сказала доцент кафедры диетологии и нутрициологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАПО) Елена Чигия в интервью радио Sputnik.

Каша, объяснила она, состоит почти из одних углеводов, а этого мало для полноценного завтрака. Чтобы утренняя еда была сбалансированной, можно добавить сыр, яйцо.

«Важно, чтобы была клетчатка — овощи или фрукты. Завтрак должен быть достаточно плотным, 30% от рациона, поэтому это может быть, условно, салат, яйцо, каша, бутерброд с сыром, может быть, какое-то мясное блюдо», — рассказала Чигия.

Шотландский ученый назвал продукты для сохранения молодости кожи
Общество

Она также порекомендовала готовить каши на молоке, чтобы зерновые лучше усваивались.

В июне доктор медицинских наук Василий Генералов посоветовал избегать в рационе полуфабрикатов и фастфуда и переходить на натуральные продукты, такие как мясо, яйца, рыба, зеленый салат. Любители фастфуда начинают больше есть, так как консерванты снижают чувствительность вкусовых рецепторов, что влияет на чувство насыщения, пояснил он.

Теги: завтрак, продукты
Материалы по теме
Диетолог назвал вред чипсов преувеличенным
Общество
Кремлевский диетолог назвала полезные во время эпидемии продукты
Общество
Врач назвала опасные диеты в условиях эпидемии
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter