СМИ сообщили о ракетной атаке на военную базу Сирии

Аэропорт сирийской военной базы в провинции Хомс был атакован ракетами, ПВО армии Сирии смогли защитить объект и сбить большую их часть. Об этом сообщают SANA со ссылкой на военный источник и сирийское государственное телевидение (телеканал «Аль-Ихбария»).

По их информации, атаку осуществил Израиль. Инцидент произошел 2 сентября в 22:23. В результате на контролируемой Сирией территории никто не пострадал, армия получила только материальный ущерб.

Как заявил собеседник Sana, ракеты были запущены со стороны военной базы международной коалиции Эт-Танф, расположенной в той же провинции.

Аэропорт Т-4, также известный как «Тифор», находится в стратегически важном районе страны рядом с газовыми месторождениями, которые снабжают основные сирийские ТЭС.