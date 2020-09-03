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СМИ сообщили о ракетной атаке на военную базу Сирии

Аэропорт сирийской военной базы в провинции Хомс был атакован ракетами, ПВО армии Сирии смогли защитить объект и сбить большую их часть. Об этом сообщают SANA со ссылкой на военный источник и сирийское государственное телевидение (телеканал «Аль-Ихбария»).

По их информации, атаку осуществил Израиль. Инцидент произошел 2 сентября в 22:23. В результате на контролируемой Сирией территории никто не пострадал, армия получила только материальный ущерб.

SANA сообщила о гибели двух солдат в Сирии при ракетном ударе Израиля
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Фото: Ammar Safarjalani / Xinhua / Global Look Press

Как заявил собеседник Sana, ракеты были запущены со стороны военной базы международной коалиции Эт-Танф, расположенной в той же провинции.

Аэропорт Т-4, также известный как «Тифор», находится в стратегически важном районе страны рядом с газовыми месторождениями, которые снабжают основные сирийские ТЭС.

Ранее SANA передавала, что из-за ракетного удара Израиля к югу от Дамаска погибли двое военнослужащих Сирии, еще семеро получили ранения. Ракеты, по сообщению агентства, были запущены со стороны «оккупированных Израилем Голанских высот», основную их часть также уничтожили сирийские ПВО.

Теги: Сирия, воздушная операция
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