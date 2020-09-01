SANA сообщила о гибели двух солдат в Сирии при ракетном ударе Израиля

В результате ракетного удара по позициям сирийской армии к югу от Дамаска погибли двое военнослужащих и семеро получили ранения. Об этом сообщает SANA со ссылкой на военный источник.

По данным агентства, ракетный удар нанес Израиль. Ракеты были запущены со стороны «оккупированных Израилем Голанских высот». SANA сообщает, что большая часть ракет была сбита силами противовоздушной обороны (ПВО) Сирии.

В начале августа армия Израиля обвинила Сирию в попытке подрыва взрывных устройств на границе и нанесла удары по военным целям в стране. Как сообщили израильские военные, на границе с Сирией был нанесен удар по четырем террористам, которые пытались заложить взрывчатку.