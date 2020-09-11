Три человека погибли при пожаре в московской квартире

Три человека погибли при пожаре на юге Москвы. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС России по столице.

Пожар возник около 00:20 11 сентября в одной из квартир девятиэтажного дома, расположенного на Чертановской улице. Огнем было охвачено 20 кв. м.

Спустя полчаса пожар удалось потушить. В тушении были задействованы 34 человека и девять единиц техники.

В конце августа сильный пожар произошел в одном из домов на улице Кубинка на западе города. Тогда пожар затронул квартиры на нескольких этажах. Спасли около 20 человек. Несколько человек пострадали. По данным МЧС, предположительно, причиной стал взрыв газа.