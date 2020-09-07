Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 сентября
USD ЦБ: 75,18 (-0,29) Инвестиции, 04 сен, 15:02
Курс евро на 5 сентября
EUR ЦБ: 89,04 (-0,1) Инвестиции, 04 сен, 15:02
Российский вратарь стал звездой первого матча полуфинала Кубка Стэнли Спорт, 08:39 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:17 Три человека погибли при пожаре в Зеленограде Общество, 08:09 Как банку пересмотреть организационную модель и кредитный портфель Pro, 08:08 Видео удара Новака Джоковича мячом в судью Спорт, 08:05 Россияне поддержали введение уроков сексуального просвещения в школах Общество, 08:00 Группа с восемью детьми пропала в горах в Сочи Общество, 07:27 Первые выборы после карантина. Что важно знать Политика, 07:00 Мужчина ранил ножом четырех школьников в Китае Общество, 06:53 Джокович извинился за удар мячом по судье Спорт, 06:21 Масло загорелось на пилораме на Урале на площади 1 тыс. кв. м Общество, 06:09 «Уральские авиалинии» раскритиковали план Red Wings создать хаб с SSJ100 Бизнес, 06:00 Помощник Харламова ответил на сообщения о коронавирусе у артиста Общество, 05:46 Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 27 млн Общество, 05:25
Общество ,  
0 

Три человека погибли при пожаре в Зеленограде

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

В Зеленограде при пожаре в многоквартирном доме погибли три человека. Об этом сообщила пресс-служба столичного МЧС.

«Квартира сильно захламленная. К сожалению, при проливке и разборке завалов обнаружены трое погибших», — говорится в сообщении.

Возгорание произошло в квартире на девятом этаже на улице Зеленоград, в доме №702. Пожар охватил площадь в 50 кв. м. Пожарные его ликвидировали.

В Ростовской области спустя три дня локализовали лесной пожар
Общество
Фото: Правительство Ростовской области

Ранее из-за пожара погибли пять человек в Махачкале. Возгорание произошло в пятиэтажном доме. В пресс-службе регионального управления Следственного комитета России заявили, что среди жертв есть девушка 16–17 лет, девочка 7–8 лет и мальчик 4–5 лет.
 


 

Теги: пожар, Зеленоград, погибшие
Материалы по теме
В Калуге произошел пожар в здании бывшего хладокомбината
Общество
Глава Ростовской области сообщил о 46 пострадавших при лесных пожарах
Общество
В Бангладеш на пожаре в мечети погибли 11 человек
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter