Три человека погибли при пожаре в Зеленограде

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

В Зеленограде при пожаре в многоквартирном доме погибли три человека. Об этом сообщила пресс-служба столичного МЧС.

«Квартира сильно захламленная. К сожалению, при проливке и разборке завалов обнаружены трое погибших», — говорится в сообщении.

Возгорание произошло в квартире на девятом этаже на улице Зеленоград, в доме №702. Пожар охватил площадь в 50 кв. м. Пожарные его ликвидировали.

Ранее из-за пожара погибли пять человек в Махачкале. Возгорание произошло в пятиэтажном доме. В пресс-службе регионального управления Следственного комитета России заявили, что среди жертв есть девушка 16–17 лет, девочка 7–8 лет и мальчик 4–5 лет.

