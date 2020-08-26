В МЧС назвали возможную причину пожара в жилом доме в Москве

Фото: АГН «Москва»

Начальник Главного управления МЧС России по столице Сергей Желтов назвал взрыв газа предварительной причиной пожара в жилом доме в Москве по улице Кубинка, передает ТАСС.

«Возможный хлопок газового баллончика произошел в зальной комнате двухкомнатной квартиры», — сказал Желтов.

Ранее в «Мосгазе» опровергли информацию о том, что причиной взрыва в пятиэтажке в Москве была неисправность газового оборудования.

Также Желтов добавил, что на пожаре пострадали четыре человека, двоих увезли в больницу.