Общество , 26 авг, 13:21
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В МЧС назвали возможную причину пожара в жилом доме в Москве
Начальник Главного управления МЧС России по столице Сергей Желтов назвал взрыв газа предварительной причиной пожара в жилом доме в Москве по улице Кубинка, передает ТАСС.
«Возможный хлопок газового баллончика произошел в зальной комнате двухкомнатной квартиры», — сказал Желтов.
Ранее в «Мосгазе» опровергли информацию о том, что причиной взрыва в пятиэтажке в Москве была неисправность газового оборудования.
Также Желтов добавил, что на пожаре пострадали четыре человека, двоих увезли в больницу.