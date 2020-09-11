На складе боеприпасов в Иордании произошел взрыв

В иорданском городе Эз-Зарка произошел взрыв, в результате которого погибли два человек, трое получили ранения, сообщает Sky News Arabia.

По данным телеканала, взрыв произошел на складе боеприпасов, после чего возник пожар. Военные оцепили район. Причиной взрыва могла стать высокая температура. Начато расследование.

10 сентября в порту Бейрута, где в начале августа взорвалось около 3 тыс. т аммиачной селитры, возник пожар на складе, на котором хранятся продовольственные пайки. Президент Ливана Мишель Аун заявил, что причиной возгорания мог стать поджог или халатность работников, и потребовал наказать виновных.