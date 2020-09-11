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Общество ,  
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На складе боеприпасов в Иордании произошел взрыв

В иорданском городе Эз-Зарка произошел взрыв, в результате которого погибли два человек, трое получили ранения, сообщает Sky News Arabia.

В Иране больше 200 человек пострадали из-за взрыва баллона с хлором
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По данным телеканала, взрыв произошел на складе боеприпасов, после чего возник пожар. Военные оцепили район. Причиной взрыва могла стать высокая температура. Начато расследование.

10 сентября в порту Бейрута, где в начале августа взорвалось около 3 тыс. т аммиачной селитры, возник пожар на складе, на котором хранятся продовольственные пайки. Президент Ливана Мишель Аун заявил, что причиной возгорания мог стать поджог или халатность работников, и потребовал наказать виновных.

Теги: Иордания, взрыв, боеприпасы
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