Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 сентября
USD ЦБ: 75,53 (-0,54) Инвестиции, 10 сен, 12:40
Курс евро на 11 сентября
EUR ЦБ: 89,3 (-0,26) Инвестиции, 10 сен, 12:40
Академик РАН сообщил о способе лечения коронавируса без аппаратов ИВЛ Общество, 01:36 Россия в ООН заявила об отсутствии причин расследовать дело Навального Политика, 01:33 Академик РАН сообщил об эффективности «Триазавирина» от COVID-19 Общество, 01:01 Власти США раскрыли суть обвинений к попавшему под санкции россиянину Политика, 00:43 ПСЖ впервые за 14 лет проиграл «Лансу» Спорт, 00:31 Минтранс предложил готовиться к бесплатному транспорту и платным дорогам Общество, 00:00 Умер игрок «Что? Где? Когда?» Михаил Смирнов Общество, 10 сен, 23:50 Ученые поспорили о сроках выработки у россиян иммунитета от COVID-19 Общество, 10 сен, 23:37 «Яндекс.Такси» пошел на мировое с московской дорожной инспекцией Общество, 10 сен, 23:12 В Москве за сутки умерли девять человек с COVID-19 Общество, 10 сен, 23:07 Microsoft обнаружила кибератаки на выборы в США из России, Китая и Ирана Политика, 10 сен, 22:52 Сейм Литвы призвал мир считать Тихановскую избранным лидером Белоруссии Политика, 10 сен, 22:46 Путин извинился перед Вучичем за «неосмотрительный» пост Захаровой Политика, 10 сен, 22:32 В Минздраве допустили обязательную вакцинацию для выезда за рубеж Общество, 10 сен, 22:23
Пандемия коронавируса ,  
0 

Академик РАН сообщил о способе лечения коронавируса без аппаратов ИВЛ

Ингаляции гелий-кислородной смесью при лечении больных с COVID-19 позволяют отказаться от искусственной вентиляции легких. Как сообщил журналистам президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Валерий Черешнев, лишь одному из полусотни пациентов с коронавирусом потребовалось подключение к аппарату ИВЛ после ингаляций, передает «РИА Новости».

Новый метод борьбы с коронавирусной инфекцией опробовали в республиканской больнице в Коми. «У нас было 50 человек. Из 50 все выжили, это были тяжелые больные. Одного только перевели на аппарат искусственной вентиляции легких», — рассказал академик.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 10 сентября
Общество

Ученый отметил, что гелий-кислородная смесь, подогреваемая до 90-95 градусов, значительно превосходит искусственную вентиляцию легких при лечении больных с пневмонией.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<500
0
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
от 10 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

В сентябре британские ученые выяснили, что прием противовоспалительного стероидного препарата гидрокортизона больными COVID-19 позволяет увеличить шансы на выздоровление. Согласно результатам исследования, в котором приняли участие более 400 пациентов с коронавирусом, которым требовалась в том числе искусственная вентиляция легких, те, кому в течение недели давали гидрокортизон, шансы на выздоровление оказались на 93% выше, чем у тех, кто не получал этот препарат.
 

Теги: Россия, РАН, коронавирус
Материалы по теме
Ученые поспорили о сроках выработки у россиян иммунитета от COVID-19
Общество
В Минздраве допустили обязательную вакцинацию для выезда за рубеж
Общество
В Минздраве сообщили о вспышках COVID в 11 регионах
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter