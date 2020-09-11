Академик РАН сообщил о способе лечения коронавируса без аппаратов ИВЛ

Ингаляции гелий-кислородной смесью при лечении больных с COVID-19 позволяют отказаться от искусственной вентиляции легких. Как сообщил журналистам президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Валерий Черешнев, лишь одному из полусотни пациентов с коронавирусом потребовалось подключение к аппарату ИВЛ после ингаляций, передает «РИА Новости».

Новый метод борьбы с коронавирусной инфекцией опробовали в республиканской больнице в Коми. «У нас было 50 человек. Из 50 все выжили, это были тяжелые больные. Одного только перевели на аппарат искусственной вентиляции легких», — рассказал академик.

Ученый отметил, что гелий-кислородная смесь, подогреваемая до 90-95 градусов, значительно превосходит искусственную вентиляцию легких при лечении больных с пневмонией.