В Бельгии суд вернул зуб Патриса Лумумбы его семье

Патрис Лумумба (Фото: AP)

Суд в Бельгии принял решение, что зуб, вырванный у конголезского политического лидера и государственного деятеля Патриса Лумумбы, принадлежит его семье. Об этом сообщает бельгийское издание VRT.

После свержения Лумумба был передан в руки сепаратистов, которые убили его 17 января 1961 года с помощью бельгийских наемников. Зуб был конфискован у бывшего бельгийского полицейского, который, по его словам, принимал участие в убийстве Лумумбы и забрал зуб на память в 1961 году, когда помогал избавиться от трупа жертвы.

Как сообщил пресс-секретарь бельгийской прокуратуры Эрик ван Дюс, зуб вернули в Демократическую Республику Конго (ДРК). При этом он добавил, что возвращение имеет чисто символическое значение, поскольку зуб не прошел теста ДНК, так как тест мог бы его уничтожить.

В июне король Бельгии Филипп осудил акты насилия и жестокости, которые совершались на территории нынешней Демократической Республики Конго в период бельгийского колониального правления при короле Леопольде II. Об этом он сообщил в письме по случаю 60-летия независимости Конго, которое он направил президенту страны Феликсу Чисекеди.