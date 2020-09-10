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В Бельгии суд вернул зуб Патриса Лумумбы его семье

Патрис Лумумба
Патрис Лумумба (Фото: AP)

Суд в Бельгии принял решение, что зуб, вырванный у конголезского политического лидера и государственного деятеля Патриса Лумумбы, принадлежит его семье. Об этом сообщает бельгийское издание VRT.

После свержения Лумумба был передан в руки сепаратистов, которые убили его 17 января 1961 года с помощью бельгийских наемников. Зуб был конфискован у бывшего бельгийского полицейского, который, по его словам, принимал участие в убийстве Лумумбы и забрал зуб на память в 1961 году, когда помогал избавиться от трупа жертвы.

Как сообщил пресс-секретарь бельгийской прокуратуры Эрик ван Дюс, зуб вернули в Демократическую Республику Конго (ДРК). При этом он добавил, что возвращение имеет чисто символическое значение, поскольку зуб не прошел теста ДНК, так как тест мог бы его уничтожить.

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Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В июне король Бельгии Филипп осудил акты насилия и жестокости, которые совершались на территории нынешней Демократической Республики Конго в период бельгийского колониального правления при короле Леопольде II. Об этом он сообщил в письме по случаю 60-летия независимости Конго, которое он направил президенту страны Феликсу Чисекеди.

Патрис Лумумба — конголезский политический и государственный деятель, первый премьер-министр Демократической Республики Конго после провозглашения ее независимости в июне 1960 года, национальный герой, один из символов борьбы народов Африки за независимость.

В сентябре 1960 года он был отправлен в отставку с поста премьер-министра, затем арестован в ходе Конголезского кризиса. Убит 17 января 1961 года.

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Теги: Конго, суд, Бельгия
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